Замглавы МИД РФ: Москва будет блокировать военные угрозы со стороны Токио

Москва рассматривает реализацию Токио курса на отказ от мирного развития Японии как серьезный вызов для безопасности России и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом, предупреждает, что в случае продолжения подобной практики будет вынуждена принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз для РФ. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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"Обратили внимание на ускоренную реализацию администрацией [премьер-министра Японии Фумио] Кисиды курса на отказ от декларировавшегося в течение многих десятилетий так называемого мирного развития страны и переход на рельсы форсированной милитаризации. Среди конкретных шагов - проведение крупномасштабных военных учений вблизи российских границ с привлечением внерегиональных партнеров, принятие обновленной редакции доктринальных документов в области обороны и безопасности с прицелом на создание ударного потенциала, беспрецедентное увеличение оборонных расходов", - отметил замминистра.

По его словам, Россия регулярно озвучивает свою позицию на этот счет в публичном пространстве, а также по дипломатическим каналам. "Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов для безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России", - подчеркнул Руденко.