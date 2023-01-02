Картаполов: увеличение периода срочной службы в армии нужно обсуждать после СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что разговоры о перестройке Вооруженных сил РФ, в частности об увеличении периода срочной службы, нужно вести после окончания специальной военной операции, передает ТАСС.

Фото: Вадим Савицкий/РИА «Новости» Вадим Савицкий/РИА «Новости»

"На мой взгляд именно сегодня такой необходимости [в увеличении сроков срочной службы до двух лет] нет. Первое, потому что у нас определен способ комплектования [в ВС РФ]. Второе, мы ведем специальную военную операцию, в ходе которой уже провели частичную мобилизацию", - пояснил глава комитета.

По мнению Картаполова, в настоящее время втягиваться в дискуссию по этому вопросу не стоит. Он полагает, что для начала необходимо завершить специальную военную операцию, а потом уже заняться "глубокой перестройкой вооруженных сил", опираясь на те задачи, которые необходимо будет решать.

Также представитель Госдумы отметил, что в первую очередь с вопросом увеличения периода срочной службы должен определиться Генеральный штаб ВС РФ, а затем необходимо изучить запрос общественности. Картаполов заключил, что на сегодняшний день достаточно шести месяцев для подготовки специалиста, который будет владеть любым образцом военной техники, а более простые специальности (стрелок, гранатометчик, помощник гранатометчика) осваиваются течение трех месяцев. 3 ноября появилась информация, что в Совфеде пройдут консультации об увеличении срока службы в армии до двух лет.