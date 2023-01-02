Пригожин рассказал, как хоронят бойцов ЧВК "Вагнер"

«Здесь мы хороним бойцов, которые указали в своем завещании, что хотят быть захоронены именно здесь», — пояснил Пригожин, добавляя, что также там находятся могилы «сирот и тех, чьи тела по каким-то причинам не хотят забирать родственники».

Также основатель ЧВК возложил цветы к самому последнему захоронению, поясняя, что в перспективе будет создан «какой-то общий памятник, чтобы можно было цветы возлагать именно к нему».

Ранее один из инструкторов «Вагнера» с позывным Ток заявил, что тренировочный центр ЧВК в течение прошлого года подготовил более 10 тыс. бойцов. По его словам, обучением новичков занимаются специалисты, отработавшие не один год и имеющие опыт боевой работы в командировках на различных направлениях. Он пояснил, что в минимальные сжатые сроки необходимо передать новобранцам максимальный объем информации, которая понадобится им при ведении боевых действий и выполнении специальных задач.