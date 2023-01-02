В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
20 минут назад

Пригожин рассказал, как хоронят бойцов ЧВК "Вагнер"

Газета.Ruиещё 1

Многих погибших бойцов частной военной компании «Вагнер» хоронят на кладбище в Краснодарском крае. Об этом рассказал РИА Новости основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Пригожин рассказал, как хоронят бойцов ЧВК "Вагнер"
Фото: ТАССТАСС

«Здесь мы хороним бойцов, которые указали в своем завещании, что хотят быть захоронены именно здесь», — пояснил Пригожин, добавляя, что также там находятся могилы «сирот и тех, чьи тела по каким-то причинам не хотят забирать родственники».

Также основатель ЧВК возложил цветы к самому последнему захоронению, поясняя, что в перспективе будет создан «какой-то общий памятник, чтобы можно было цветы возлагать именно к нему».

Российские стратегические самолеты будут участвовать в СВО

Ранее один из инструкторов «Вагнера» с позывным Ток заявил, что тренировочный центр ЧВК в течение прошлого года подготовил более 10 тыс. бойцов. По его словам, обучением новичков занимаются специалисты, отработавшие не один год и имеющие опыт боевой работы в командировках на различных направлениях. Он пояснил, что в минимальные сжатые сроки необходимо передать новобранцам максимальный объем информации, которая понадобится им при ведении боевых действий и выполнении специальных задач.

Армия,Общество,Евгений Пригожин,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители