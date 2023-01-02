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2 часа назад

Добровольцы объяснили причину прихода в ЧВК «Вагнер» 31 декабря

Lenta.ruиещё 1

Откладывать можно вечно, однако помогать своей стране нужно уже сейчас. Так добровольцы, пришедшие 31 декабря в тренировочный центр частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», объяснили свое решение прибыть туда, не дожидаясь окончания праздников. Об этом в понедельник, 2 января, сообщил корреспондент РИА Новости.

Добровольцы объяснили причину прихода в ЧВК «Вагнер» 31 декабря
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о тренировочном центре «Вагнера» в селе Молькино Краснодарского края, куда накануне Нового года приехали около 30 новобранцев. По их словам, они не были знакомы друг с другом и никак не договаривались о приезде, который оказался случайным.

«Откладывать можно вечно, а мы нужны уже сейчас», — объяснил один из добровольцев. По словам новобранцев, в центр прибыли граждане из Красноярска, Новосибирска и даже Хабаровска. У некоторых дорога заняла около четырех-пяти дней.

Ранее один из инструкторов «Вагнера» с позывным Ток рассказал, что тренировочный центр ЧВК за 2022 год и период специальной операции подготовил свыше 10 тысяч бойцов. По его словам, обучением новобранцев занимаются специалисты, отработавшие в группе не один год и имеющие опыт боевой работы.

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