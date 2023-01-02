Российские военные уничтожили на огневых позициях две артиллерийские системы М-777 производства США. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в районах населенных пунктов Часов Яр и Миньковка в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены на огневых позициях две гаубицы М-777.

В районе села Серебрянка в ДНР уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.

Кроме того, в районе поселка Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.