В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
16 минут назад

Минобороны сообщило об уничтожении артиллерийских систем М-777 в ДНР

Илья Родин

Российские военные уничтожили на огневых позициях две артиллерийские системы М-777 производства США. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в районах населенных пунктов Часов Яр и Миньковка в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены на огневых позициях две гаубицы М-777.

В районе села Серебрянка в ДНР уничтожены на огневых позициях четыре украинские гаубицы Д-30.

Кроме того, в районе поселка Антоновка Херсонской области уничтожена самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Минобороны: при ударе ВСУ по Макеевке погибли 63 российских военных

В Запорожской области российские военные уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ и хранилище топлива 102-ой бригады теробороны.

Армия,Видео,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители