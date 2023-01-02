В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
54 минуты назад

В Минобороны рассказали об украинских потерях на купянском направлении

Lenta.ru

Вооруженные силы (ВС) России нанесли артиллерийские удары на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В МО рассказали об украинских потерях на купянском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали в ведомстве, российские вооруженные силы нанесли артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Синьковка Харьковской области.

В ходе атаки было ликвидировано до 30 украинских военнослужащих. Также в Минобороны рассказали об уничтожении двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.

1 января в Минобороны сообщили, что более 40 украинских военных уничтожены Вооруженными силами (ВС) России на купянском направлении. Войсками был нанесен удар в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.

Армия,СВО,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители