В МО рассказали об украинских потерях на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) России нанесли артиллерийские удары на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Как рассказали в ведомстве, российские вооруженные силы нанесли артиллерийские удары по скоплениям живой силы 103-й и 105-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Синьковка Харьковской области.
В ходе атаки было ликвидировано до 30 украинских военнослужащих. Также в Минобороны рассказали об уничтожении двух боевых бронированных машин и трех автомобилей.
1 января в Минобороны сообщили, что более 40 украинских военных уничтожены Вооруженными силами (ВС) России на купянском направлении. Войсками был нанесен удар в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики.