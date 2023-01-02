Российские войска заняли новые рубежи на донецком направлении

Российским войскам в ходе спецоперации удалось занять новые выгодные рубежи на донецком направлении. Об этом в Минобороны России журналистам сообщили в понедельник, 2 января.
«На Донецком направлении в результате нанесения поражения подразделениям 60-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и наступательных действий российскими войсками заняты новые выгодные рубежи», — говорится в сводке министерства.
В Минобороны заявили, что украинская сторона потеряла до 70 военных. Также были уничтожены пять автомобилей и четыре боевые машины пехоты, принадлежащие ВСУ.
Также в министерстве доложили о потерях Украины на купянском направлении. Отмечается, что военные России нанесли удары по скоплениям живой силы в районах населенных пунктов Кисловка, Синьковка и Берестовое Харьковской области. В результате атаки были уничтожены до 30 солдат ВСУ.