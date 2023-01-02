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33 минуты назад

В Минобороны России заявили о гибели 63 российских военных при ударе ВСУ по Макеевке

RT на русскомиещё 3

В Минобороны России заявили, что в результате удара боевиков ВСУ из РСЗО HIMARS по населённому пункту Макеевка погибли 63 российских военнослужащих.

Уточняется, что боевики ВСУ нанесли удар шестью реактивными снарядами по пункту временной дислокации одного из российских подразделений в районе Макеевки.

«В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибли 63 российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты.

Российские стратегические самолеты будут участвовать в СВО

1 января сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку.

Армия,Видео,СВО,Минобороны России,
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