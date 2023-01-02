В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
13 минут назад

В США назвали самую опасную военную угрозу для страны

Илья Родин

Электромагнитный удар (ЭМИ) является самой опасной военной угрозой для Америки, заявил бывший офицер службы безопасности ВВС США Кристиан Орр в статье для портала 19FortyFive.

В США назвали самую опасную военную угрозу для страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его оценке, успешный удар ЭМИ по Штатам стал бы катастрофой за гранью измерения или понимания, своего рода концом света в понимании большинства населения страны.

Орр отметил, что Пентагон в настоящее время ничего не сможет предпринять для защиты от ЭМИ. По его словам, в случае применения этого вида оружия термоядерный боеприпас взрывается на высоте 40 километров или более над земной атмосферой, высвобождая всплеск гамма-излучения.

NI: «Супероружие» Путина представляет серьезную угрозу для НАТО

Гамма-лучи, уточнил специалист, воздействуют на молекулы воздуха, отрывая электроны и разгоняя эти отрицательно заряженные частицы примерно до 90 процентов скорости света. Электроны притягиваются магнитными полюсами Земли, высвобождая огромные уровни электромагнитного излучения на поверхность планеты.

ЭМИ, в свою очередь, обрушивается на всевозможные электронные устройства, разрушает, либо серьезно повреждает их схемы. В конечном итоге, вся техника оказывается выведена из строя, в обществе наступает полный коллапс, констатировал Орр.

Эксперт пояснил, что Москва и Пекин в равной степени имеют возможности нанесения ударов ЭМИ по США в рамках своих военных планов. Сверхдержава ничего не может этому противопоставить, резюмировал он.

Армия,В мире,Владимир Путин,НАТО,Пентагон,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители