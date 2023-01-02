В США назвали самую опасную военную угрозу для страны

Электромагнитный удар (ЭМИ) является самой опасной военной угрозой для Америки, заявил бывший офицер службы безопасности ВВС США Кристиан Орр в статье для портала 19FortyFive.

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По его оценке, успешный удар ЭМИ по Штатам стал бы катастрофой за гранью измерения или понимания, своего рода концом света в понимании большинства населения страны.

Орр отметил, что Пентагон в настоящее время ничего не сможет предпринять для защиты от ЭМИ. По его словам, в случае применения этого вида оружия термоядерный боеприпас взрывается на высоте 40 километров или более над земной атмосферой, высвобождая всплеск гамма-излучения.

Гамма-лучи, уточнил специалист, воздействуют на молекулы воздуха, отрывая электроны и разгоняя эти отрицательно заряженные частицы примерно до 90 процентов скорости света. Электроны притягиваются магнитными полюсами Земли, высвобождая огромные уровни электромагнитного излучения на поверхность планеты.

ЭМИ, в свою очередь, обрушивается на всевозможные электронные устройства, разрушает, либо серьезно повреждает их схемы. В конечном итоге, вся техника оказывается выведена из строя, в обществе наступает полный коллапс, констатировал Орр.