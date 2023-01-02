В США предупредили о проблемах с поставками ЗРК Patriot Украине

Исследовательская служба Конгресса США (CRS) предупредила, что американским властям грозят различные проблемы из-за поставок зенитных ракетных комплексов Patriot Украине. Military Watch Magazine отмечает, что в итоге воспользоваться комплексами Patriot Киев сможет лишь ближе к следующему году.

В декабре 2022-го президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед Конгрессом.

На пресс-конференции по итогам переговоров Байден пообещал, что США продолжат поддерживать Украину и поставят Киеву ЗРК Patriot.

Тогда же было объявлено о пакете помощи Украине в размере 1,85 миллиарда долларов. Как отмечает Military Watch Magazine, предполагалось, что поставки систем Patriot начнутся в первой половине 2023 года, но одна лишь подготовка местных ремонтных бригад займет примерно 53 недели.

«Предстоит много обучения, прежде чем в распоряжении Украины появится действующая система Patriot», - подчеркнули в CRS.

Эксперты отметили, что на Украину будет доставлена только одна установка Patriot, это вызывает серьезные вопросы относительно того, насколько она может быть эффективной.

В CRS подчеркнули, что также до сих пор неясно, откуда именно Украина получит Patriot. Эксперты предупредили, что если батарею ЗРК выведут из состава оперативных сил США - к примеру, Центрального командования или Индо-Тихоокеанского командования - это создаст «альтернативные издержки и потенциальные риски на этих театрах военных действий», а также может помешать циклам обучения или модернизации».