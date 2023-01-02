В центре группы "Вагнер" рассказали о подготовке специалистов

В 2022 году тренировочный центр группы «Вагнер» подготовил свыше 10 тыс. специалистов, рассказал один из руководителей центра с позывным «Ток». Об этом пишет РИА «Новости».
«Прошло более 10 тысяч обучаемых. Это за период с начала специальной военной операции», - пояснил «Ток».
Он отметил, что в центре проходят необходимую подготовку как бойцы группы, так и солдаты из создаваемых в Брянской и Курской областях отрядов территориальной обороны.
«Ток» заметил, что подготовкой в центре занимаются инструкторы, имеющие обширный опыт боевой работы в командировках на различных направлениях. Свои знания они передают новобранцам.
Собеседник агентства добавил, что задачей центра является передача будущим бойцам информации, которая потребуется этим людям при ведении боевых действий. Инструктора стремятся дать максимум полезных знаний в минимальные сроки, резюмировал он.