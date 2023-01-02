В центре группы "Вагнер" рассказали о подготовке специалистов

В 2022 году тренировочный центр группы «Вагнер» подготовил свыше 10 тыс. специалистов, рассказал один из руководителей центра с позывным «Ток». Об этом пишет РИА «Новости».

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«Прошло более 10 тысяч обучаемых. Это за период с начала специальной военной операции», - пояснил «Ток».

Он отметил, что в центре проходят необходимую подготовку как бойцы группы, так и солдаты из создаваемых в Брянской и Курской областях отрядов территориальной обороны.

«Ток» заметил, что подготовкой в центре занимаются инструкторы, имеющие обширный опыт боевой работы в командировках на различных направлениях. Свои знания они передают новобранцам.