Российские стратегические самолеты будут участвовать в СВО

Российские стратегические самолеты будут участвовать в спецоперации на Украине в 2023 году, заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Об этом пишет «Интерфакс».

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Кобылаш уточнил, что в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки запланировано применение авиационных средств поражения.

Кроме того, пояснил военачальник, будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия.

«Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции. Что является главной особенностью их выполнения в грядущем году», - подчеркнул Кобылаш.