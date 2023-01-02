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9 минут назад

Российские стратегические самолеты будут участвовать в СВО в этом году

Илья Родин

Российские стратегические самолеты будут участвовать в спецоперации на Украине в 2023 году, заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Об этом пишет «Интерфакс».

Российские стратегические самолеты будут участвовать в СВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кобылаш уточнил, что в ходе мероприятий оперативной и боевой подготовки запланировано применение авиационных средств поражения.

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Кроме того, пояснил военачальник, будет продолжена работа по совершенствованию практических навыков эксплуатации автоматизированных систем управления и информационного обеспечения высокоточного оружия.

«Эти задачи в 2023 году будут решаться в ходе участия дальней авиации в специальной военной операции. Что является главной особенностью их выполнения в грядущем году», - подчеркнул Кобылаш.

Напомним, что в состав дальней авиации ВКС РФ входят стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3, полк МиГ-31.

Армия,СВО,Сергей Кобылаш,Владимир Путин,
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