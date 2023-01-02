Южная Корея допустила привлечение ядерных сил США к совместным учениям

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11 минут назад

Южная Корея договаривается с США о совместных учениях с участием ядерных сил

RT на русском

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью газете The Chosun Ilbo заявил, что власти ведут переговоры с США о совместном планировании и проведении учений с участием американских ядерных сил для противостояния ядерной угрозе Северной Кореи.

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Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Южная Корея и США обсуждают применение концепции совместного планирования и совместных учений ядерных сил», — сказал президент.

Он добавил, что южнокорейские граждане обеспокоены получением Северной Кореей ядерного оружия и недовольны заявлениями, что США смогут их защитить с помощью ядерного зонтика или расширенного сдерживания.

«Чтобы лучше реагировать на северокорейскую ядерную угрозу, Сеул надеется принять участие в операции ядерных сил США», — говорится в сообщении.

Юн Сок Ёль уточнил, что обсуждение совместных учений не означает совместное использование ядерного оружия.

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Ранее в Южной Корее предупредили КНДР о «падении режима» в случае применения ядерного оружия.

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