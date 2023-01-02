Южная Корея допустила привлечение ядерных сил США к совместным учениям

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью газете The Chosun Ilbo заявил, что власти ведут переговоры с США о совместном планировании и проведении учений с участием американских ядерных сил для противостояния ядерной угрозе Северной Кореи.

«Южная Корея и США обсуждают применение концепции совместного планирования и совместных учений ядерных сил», — сказал президент.

Он добавил, что южнокорейские граждане обеспокоены получением Северной Кореей ядерного оружия и недовольны заявлениями, что США смогут их защитить с помощью ядерного зонтика или расширенного сдерживания.

«Чтобы лучше реагировать на северокорейскую ядерную угрозу, Сеул надеется принять участие в операции ядерных сил США», — говорится в сообщении.

Юн Сок Ёль уточнил, что обсуждение совместных учений не означает совместное использование ядерного оружия.