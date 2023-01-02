Губернатор Брянской области заявил об атаке украинского БПЛА

Украинский беспилотник ударил по Климовскому району Брянской области . В результате происшествия объект энергоснабжения получил повреждения, пострадавших нет. Об этом сообщил Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Он уточнил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал Климовский район этим утром. В результате был поврежден объект энергоснабжения, из-за чего в поселке пропало электричество. При этом никто не пострадал.