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28 минут назад

Губернатор Брянской области заявил об атаке украинского БПЛА

Елена Прошина

Украинский беспилотник ударил по Климовскому району Брянской области. В результате происшествия объект энергоснабжения получил повреждения, пострадавших нет. Об этом сообщил Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Губернатор Брянской области заявил об атаке украинского БПЛА
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал Климовский район этим утром. В результате был поврежден объект энергоснабжения, из-за чего в поселке пропало электричество. При этом никто не пострадал.

Спасательные службы уже прибыли на место происшествия.

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