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3 минуты назад

Спецоперация на Украине 2 января: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 2 января 2023 года.

Спецоперация на Украине 2 января: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

Бойцы из «Отважных» уничтожили позиции ВСУ

Бойцы группировки «Отважные» ударили по позициям Военных сил Украины огнем из САУ «Мста-С». Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на Министерство обороны России.

Как пишет издание, артиллерийский огонь накрыл личный состав, технику и укрепления украинских солдат. Атака идет с разных позиций, их периодическая смена необходима, чтобы избежать ответный огонь противника.

Горловка подверглась обстрелу со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Горловке, сведений о пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале, передает «Газета.ру».

Как говорится в публикации, Калининский район Горловки подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Вражеские снаряды падают в опасной близости от жилого массива «Солнечный».

«Жителям жилмассива и прилегающих населенных пунктов — находиться вблизи укрытий», — велел Приходько.

Позже мэр доложил, что в поселке Аксеновка в результате обстрела были обесточены 8 трансформаторных подстанций и 3 котельных.

Батарея пушек «Гиацинт-Б» уничтожила скопление техники ВСУ

Батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа ликвидировала бронированную технику ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал корреспондент агентства, бойцам артиллерийского расчета поступила задача нанести удар по скоплению украинской техники.

«Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым. Цель поражена», — сообщил боец расчета в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Отмечается, что цель вычислили с помощью беспилотника, после ее координаты отправили артиллеристам.

Армия,Иван Приходько,Минобороны России,
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