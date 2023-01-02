Российские «Гиацинты-Б» уничтожили украинскую технику

«Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым», — сказал он, добавив, что цель была поражена.

Отмечается, что российские военные выследили цель с помощью беспилотника, после чего ее координаты передали артиллеристам. В составе расчета, наносившего удар, боевые задачи выполняют военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Они прошли полный курс подготовки в учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловых районах спецоперации.