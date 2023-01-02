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55 минут назад

Российские «Гиацинты-Б» уничтожили украинскую технику

Lenta.ru

Батарея пушек «Гиацинт-Б» 2А36 Южного военного округа уничтожила скопление техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские «Гиацинты-Б» уничтожили украинскую технику
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал российский военнослужащий из наносившего удар артиллерийского расчета, поступила задача «отработать по скоплению техники противника».

«Нам были переданы координаты цели. Мы отработали. Четыре беглым», — сказал он, добавив, что цель была поражена.

Отмечается, что российские военные выследили цель с помощью беспилотника, после чего ее координаты передали артиллеристам. В составе расчета, наносившего удар, боевые задачи выполняют военнослужащие, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Они прошли полный курс подготовки в учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловых районах спецоперации.

28 декабря в Минобороны заявили, что российские силы уничтожили склад с вооружением и техникой ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области.

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