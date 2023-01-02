Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки Израиля

Министерство обороны Сирии заявило, что в результате ракеткой атаки со стороны Израиля погибли двое сирийских военных, еще двое получили ранения, международный аэропорт Дамаска вышел из строя. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: airliners.net airliners.net

Как рассказали в оборонном ведомстве, в понедельник, 2 января приблизительно в 02.00 по местному времени "израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью ракет со стороны северо-востока Тивериадского озера".

По данным ведомства, израильские военные нанесли удар по международному аэропорту Дамаска и его окрестностям.

"В результате агрессии двое военных погибли, еще двое получили ранения, нанесен материальный ущерб, международный аэропорт Дамаска вышел из строя", - говорится в заявлении сирийского Минобороны.