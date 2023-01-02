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33 минуты назад

МО Сирии: из-за атаки Израиля по Дамаску погибли двое военных, вышел из строя аэропорт

Газета.Ru

Министерство обороны Сирии заявило, что в результате ракеткой атаки со стороны Израиля погибли двое сирийских военных, еще двое получили ранения, международный аэропорт Дамаска вышел из строя. Об этом сообщает РИА Новости.

Аэропорт Дамаска вышел из строя после атаки Израиля
Фото: airliners.netairliners.net

Как рассказали в оборонном ведомстве, в понедельник, 2 января приблизительно в 02.00 по местному времени "израильский противник совершил воздушную агрессию с помощью ракет со стороны северо-востока Тивериадского озера".

По данным ведомства, израильские военные нанесли удар по международному аэропорту Дамаска и его окрестностям.

"В результате агрессии двое военных погибли, еще двое получили ранения, нанесен материальный ущерб, международный аэропорт Дамаска вышел из строя", - говорится в заявлении сирийского Минобороны.

Ранее государственный телеканал Сирии Al-Ikhbariya сообщал, что Израиль атаковал Дамаск.

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