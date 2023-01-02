В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
40 минут назад

Госпогранслужба: в 2022 году воздушная тревога на Украине звучала 14,8 тысячи раз

Газета.Ru

В 2022 году воздушная тревога на Украине звучала около 14 870 раз. Соответствующую инфографику опубликовала Государственная пограничная служба страны в своем Telegram-канале.

На Украине посчитали число воздушных тревог за 2022 год
Фото: YouTubeYouTube

По информации ведомства, чаще всего тревогу объявляли на востоке страны. На втором месте — Центральная Украина, а на третьем — Западная Украина. В Киева с начала специальной военной операции России прозвучало 638 тревог. За сутки сигнал тревоги раздавался в среднем 47 раз, а наибольшее количество — 189 раз — было зафиксировано 24 августа, в День независимости Украины.

В ночь на 1 января украинское агентство ТСН сообщало о трех взрывах, которые были слышны в Киеве. По данным Киевской военной администрации, сейчас там работает система противовоздушной обороны (ПВО). Взрывы раздались в Вышгороде Киевской области. По всей Украине на тот момент действовала воздушная тревога.

С 10 октября российские Вооруженные силы наносят удары по энергетическим и военным объектам Украины. Это стало ответом на теракт на Крымском мосту, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Армия,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители