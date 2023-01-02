На Украине посчитали число воздушных тревог за 2022 год

В 2022 году воздушная тревога на Украине звучала около 14 870 раз. Соответствующую инфографику опубликовала Государственная пограничная служба страны в своем Telegram-канале.

Фото: YouTube YouTube

По информации ведомства, чаще всего тревогу объявляли на востоке страны. На втором месте — Центральная Украина, а на третьем — Западная Украина. В Киева с начала специальной военной операции России прозвучало 638 тревог. За сутки сигнал тревоги раздавался в среднем 47 раз, а наибольшее количество — 189 раз — было зафиксировано 24 августа, в День независимости Украины.

В ночь на 1 января украинское агентство ТСН сообщало о трех взрывах, которые были слышны в Киеве. По данным Киевской военной администрации, сейчас там работает система противовоздушной обороны (ПВО). Взрывы раздались в Вышгороде Киевской области. По всей Украине на тот момент действовала воздушная тревога.