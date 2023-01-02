Объяснены названия российского оружия

Ядерное оружие в России часто получает женские имена, а объекты артиллерии — «цветочные» названия из-за традиции. Об этом сообщает газета MK.RU.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Журналисты проанализировали традицию наименования образцов российского вооружения. Авторы заметили, что часто оружие получает ироничные и приветливые наименование: так, патроны «Волна-Р» назвали «Привет», противоосколочное одеяло — «Уют», а легендарную машину реактивной артиллерии БМ-13 — «Катюшей». Женские имена часто присваивают ядерному оружию: тактическая атомная бомба РДС-4 — «Татьяна», 8У49 — «Наташа».

В материале говорится, что артиллерии нередко присваивают «цветочные» названия: 152-миллиметровая самоходная гаубица 2С3 «Акация», 120-миллиметровый самоходный миномет 2С8 «Астра», 152-миллиметровая самоходная пушка 2C5 «Гиацинт».

«При выстреле форс пламени у дульного среза ствола вместе с самим зеленым стволом напоминают раскрывшийся цветок», — объяснили в Научно-исследовательском предприятии «Буревестник», разработавшего «Астру».

Также известно, что большое количество российского вооружения называют в честь растений: ракетный комплекс РТ-2ПМ «Тополь», ЗРК «Бук», переносной ЗРК 9К333 «Верба». Авторы статьи отметили, что НАТО обозначает российские зенитно-ракетные комплексы названиями, начинающимися с буквы «г»: системы ПВО С-300ВМ и «Антей-2500» — «Гладиатор» и «Гигант» соответственно.