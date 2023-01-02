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31 минуту назад

В Литве сообщили о воздушном сопровождении военных самолетов России

Lenta.ruиещё 2

Размещенные на литовской авиабазе Зокняй истребители НАТО в течение декабря 15 раз сопровождали военные самолеты России. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в Минобороны Литвы, пишет ТАСС.

В Литве сообщили о воздушном сопровождении военных самолетов России
Фото: Ints Kalnins / ReutersInts Kalnins / Reuters

В ведомстве уточнили, что наибольшая нагрузка на летчиков четырех F-16 ВВС Польши, а также четырех истребителей Rafale ВВС Франции выпала в первые дни декабря, с 1 по 3 число месяца. Тогда самолеты осуществили шесть вылетов.

Британские истребители перехватили самолеты РФ

Воздушный контроль над странами Балтии осуществляют их союзники по Североатлантическому альянсу, так как Литва, Латвия и Эстония не обладают для этого собственной авиацией.

Ранее в Минобороны России сообщили, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил (ВКС) России и стратегические бомбардировщики H-6K Военно-воздушных сил (ВВС) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Армия,Минобороны России,НАТО,
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