В Литве сообщили о воздушном сопровождении военных самолетов России

Размещенные на литовской авиабазе Зокняй истребители НАТО в течение декабря 15 раз сопровождали военные самолеты России. Об этом в понедельник, 2 января, сообщили в Минобороны Литвы, пишет ТАСС.

Фото: Ints Kalnins / Reuters Ints Kalnins / Reuters

В ведомстве уточнили, что наибольшая нагрузка на летчиков четырех F-16 ВВС Польши, а также четырех истребителей Rafale ВВС Франции выпала в первые дни декабря, с 1 по 3 число месяца. Тогда самолеты осуществили шесть вылетов.

Воздушный контроль над странами Балтии осуществляют их союзники по Североатлантическому альянсу, так как Литва, Латвия и Эстония не обладают для этого собственной авиацией.