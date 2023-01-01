Минобороны сообщило о сбитом в ДНР Ми-8

Истребительная авиация России в районе села Полтавка в ДНР сбила вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Об этом пишет пресс-служба Минобороны в своем официальном Telegram-канале.

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В ведомстве отметили, что комплексы ПВО за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР, Белгородской, Запорожской, Николаевской, Харьковской областях, также в районе Джанкоя в Крыму.

В Минобороны добавили, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины, задействованным в производстве ударных БПЛА, применяемых для совершения террористических атак против России.