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29 минут назад

Минобороны России сообщило об уничтожении шести диверсионных групп ВСУ и сбитом Ми-8

Газета.Ru

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил об уничтожении шести украинских диверсионно-разведывательных групп в Запорожской области и Донецкой народной республике. Об этом он сообщил во время брифинга.

Стало известно о сбитом на Украине Ми-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населенных пунктов Новоандреевки, Дорожнянки в Запорожской области, а также Никольского, Нескучного и Новомихайловки в ДНР», — сказано в сообщении.

Кроме того, он добавил, что ВКС России в районе Полтавки в ДНР был сбит вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины.

Ранее в Минобороны России сообщали, что Вооруженные силы РФ в течение суток ликвидировали свыше 110 украинских военнослужащих в ходе наступления на донецком направлении.

До этого Конашенков заявлял, что российские военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое в Донецкой народной республике. Также он рассказывал, что на Краснолиманском направлении ликвидировали три ДРГ украинской армии.

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24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,СВО,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
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