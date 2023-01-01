Минобороны сообщило об ударе по производствам дронов на Украине

Российские военные 31 декабря нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованных в производстве беспилотных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, производящиеся на этом объекте дроны использовались для атак против России.

«Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА», — говорится в сообщении.