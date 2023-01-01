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22 минуты назад

Минобороны сообщило об ударе по производствам дронов на Украине

Lenta.ru

Российские военные 31 декабря нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованных в производстве беспилотных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, производящиеся на этом объекте дроны использовались для атак против России.

«Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА», — говорится в сообщении.

30 декабря сообщалось, что около Севастополя в Черном море заметили кружащий американский разведывательный беспилотный летательный аппарат Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk. Судя по карте, беспилотник вылетел с Кипра, пролетел через территорию Греции и Болгарии.

Армия,Видео,СВО,Минобороны России,
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