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29 минут назад

Разведчик Клупов объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине

RT на русскомиещё 7

Ветеран военной разведки Рустам Клупов объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине высоким риском их потери.

Разведчик объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине
Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФОфициальный сайт Министерства обороны РФ

Об этом Клупов сказал в беседе с «Московским комсомольцем».

«При желании легализовать диверсионные группы на территории той стороны можно. Но велик риск потери наших специалистов», — отметил разведчик.

Он объяснил, что на территории Украины в данный момент действует режим мобилизации и высока вероятность, что российских диверсантов призовут там в армию.

Клупов добавил, что украинские власти используют диверсионные группы, поскольку у них больше нет других возможностей дотянуться до некоторых объектов на территории России.

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Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении шести украинских диверсионных групп в Запорожской области и на территории Донецкой Народной Республики.

Армия,СВО,Владимир Путин,Минобороны России,
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