Разведчик объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине

Ветеран военной разведки Рустам Клупов объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине высоким риском их потери.
Об этом Клупов сказал в беседе с «Московским комсомольцем».
«При желании легализовать диверсионные группы на территории той стороны можно. Но велик риск потери наших специалистов», — отметил разведчик.
Он объяснил, что на территории Украины в данный момент действует режим мобилизации и высока вероятность, что российских диверсантов призовут там в армию.
Клупов добавил, что украинские власти используют диверсионные группы, поскольку у них больше нет других возможностей дотянуться до некоторых объектов на территории России.
Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении шести украинских диверсионных групп в Запорожской области и на территории Донецкой Народной Республики.