Разведчик объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине

Ветеран военной разведки Рустам Клупов объяснил отсутствие российских диверсантов на Украине высоким риском их потери.

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Об этом Клупов сказал в беседе с «Московским комсомольцем».

«При желании легализовать диверсионные группы на территории той стороны можно. Но велик риск потери наших специалистов», — отметил разведчик.

Он объяснил, что на территории Украины в данный момент действует режим мобилизации и высока вероятность, что российских диверсантов призовут там в армию.

Клупов добавил, что украинские власти используют диверсионные группы, поскольку у них больше нет других возможностей дотянуться до некоторых объектов на территории России.