Предсказано условие для объявления Украиной перемирия

Выход украинского конфликта на мирное урегулирование возможен в случае, если Вооруженные силы России возьмут под контроль минимум один крупный город. Такое возможное условие для объявления перемирия со стороны Киева в беседе с MK.RU предсказал политолог Сергей Марков.