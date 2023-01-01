Предсказано условие для объявления Украиной перемирия

Выход украинского конфликта на мирное урегулирование возможен в случае, если Вооруженные силы России возьмут под контроль минимум один крупный город. Такое возможное условие для объявления перемирия со стороны Киева в беседе с MK.RU предсказал политолог Сергей Марков.
По его словам, речь может идти о таких населенных пунктах, как Одесса, Николаев, Херсон, Харьков и Днепр.
«Если мы возьмем один город, можно будет говорить о мирном соглашении. Возьмем два — западники сами нам его предложат», — поделился мнением эксперт.