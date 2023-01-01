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40 минут назад

Пригожин: бойцы отдают жизнь не за то, чтобы россияне пили шампанское

RT на русском

В зоне спецоперации на Украине бойцы отдают свою жизнь не для того, чтобы россияне пили шампанское, заявил основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин.

«Чтобы рожали, воспитывали детей, чтобы русские, башкиры, татары, якуты, все остальные остались жить через много тысяч лет на этой земле со своими традициями, воспоминаниями и историей», — сказал он корреспонденту RT.

По словам Пригожина, основа жизни — это продолжение рода и сохранение истории.

Евгений Пригожин уточнил, что Бахмут берет только ЧВК «Вагнер»

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» захватили большое количество пленных.

Украинские военнопленные рассказали Евгению Пригожину, что мечтают о скорейшем урегулировании конфликта.

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