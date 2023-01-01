Стало известно об уничтожении базы элитного спецназа Украины

Вооруженные силы России уничтожили базу элитного украинского спецназа в Хмельницком. Речь идет об объекте 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины, который считается лучшим формированием. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны».

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Воинская часть элитного украинского спецназа поражена ракетой во время удара в субботу, 31 декабря. Данных о потерях нет.