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34 минуты назад

Пригожин объяснил возможное непонимание людьми причин СВО

Lenta.ruиещё 1

Основатель и руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин выразил мнение, что многе люди не поняли причин начала специальной военной операции (СВО) из-за того, что в 1990-е годы «многое было упущено». Об этом он заявил в беседе с военным корреспондентом Константином Придыбайло, фрагмент разговора опубликовал RT в Telegram.

«Многие не понимали — и те, кто понял СВО, и те, кто не понял, — мы же многие вещи упустили не вчера», — указал предприниматель и добавил, что речь идет, в частности, о 1990-м, 1992-м и 2014 годах.

В связи с этим, подчеркнул Пригожин, в настоящее время приходится много наверстывать. «Россию не упустили — и главное ее и дальше не упустить», — заключил он.

Ранее руководитель ЧВК сообщил, что бойцы взяли большое число пленных в ходе спецоперации на Украине. Он также рассказал, что у «вагнеровцев» нет жестокого отношения к пленным.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

Пригожин решил встретить Новый год в Луганской народной республике, чтобы быть рядом со своими бойцами и поддержать их. Бизнесмен пожелал им удачи и также посетил украинских военнопленных — те признались, что мечтают о мире между Россией и Украиной.

Армия,Видео,Константин Придыбайло,Евгений Пригожин,Владимир Путин,
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