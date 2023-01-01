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34 минуты назад

Пригожин высказался о взятых ЧВК «Вагнер» в плен украинцах

Lenta.ru

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа взяла большое число пленных в ходе спецоперации на Украине. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

Пригожин высказался о взятых ЧВК «Вагнер» в плен украинцах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пленных много. Пленные попадают. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей», — сообщил бизнесмен.

Собеседник агентства подчеркнул, что у бойцов ЧВК нет жестокого отношения к пленным.

Россияне из ЧВК "Вагнер" погибли при масштабных столкновениях в ЦАР

Ранее стало известно, что Пригожин решил встретить Новый год в Луганской народной республике, чтобы быть рядом со своими бойцами и поддержать их. Предприниматель пожелал им удачи и также посетил украинских военнопленных — те рассказали ему, что мечтают о мире между Россией и Украиной.

Армия,СВО,Евгений Пригожин,
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