Пригожин высказался о взятых ЧВК «Вагнер» в плен украинцах

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа взяла большое число пленных в ходе спецоперации на Украине . Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«Пленных много. Пленные попадают. Кто-то ранен, кто-то испугался. Кто-то бился до конца и вынужден был выйти с поднятыми руками, чтобы сохранить жизни своих товарищей», — сообщил бизнесмен.

Ранее стало известно, что Пригожин решил встретить Новый год в Луганской народной республике, чтобы быть рядом со своими бойцами и поддержать их. Предприниматель пожелал им удачи и также посетил украинских военнопленных — те рассказали ему, что мечтают о мире между Россией и Украиной.