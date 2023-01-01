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23 минуты назад

Спецоперация на Украине 1 января: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 1 января 2023 года.

Спецоперация на Украине 1 января: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

Военнослужащие ЦВО получили госнаграды за мужество и героизм в ходе спецоперации

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Российские военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, проявившие мужество и героизм в ходе специальной военной операции, получили государственные награды, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Церемония награждения прошла у линии фронта.

«Военнослужащие Центрального военного округа получили государственные награды за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции на Украине. Награждение прошло вблизи с линией соприкосновения с противником», - сообщили в Минобороны РФ.

Ордена Мужества, медали «За отвагу» и знак отличия ордена Святого Георгия - Георгиевский крест вручили офицерам, сержантам и рядовым из числа контрактников и мобилизованных военнослужащих.

Украинские СМИ сообщают о воздушной тревоге в ряде областей Украины

В нескольких украинских регионах сразу после полуночи была объявлена воздушная тревога, сообщает «Газета.ру».

Речь идет о Харьковской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях, а также о подконтрольной Киеву части ДНР.

До этого воздушная тревога была объявлена в трех областях Украины — в Днепропетровской, Одесской и Николаевской, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

31 декабря воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Глава Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в городе, после которых около 30% жителей остались без электроснабжения. Мэр также призывал жителей мегаполиса оставаться в укрытиях.

Экстренные отключения электричества были введены в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

В ДНР более 15 человек получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ

Более 15 человек получили ранения после обстрела Макеевки со стороны украинских Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

По предварительным данным, 15 человек получили ранения. В настоящее время данная информация уточняется.

Ранее около полуночи Украина обстреляла Донецк. После наступления Нового года по Донецку и Макеевке запустили снаряды калибром 155 миллиметров, а также 11 ракет из реактивных систем залпового огня.

Горловка была обстреляна снарядами калибром 122 миллиметра.

Армия,СВО,Виталий Кличко,Минобороны России,
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