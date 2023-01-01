Мобилизация: последние новости на сегодня 1 января 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 января 2023, в материале «Рамблера».

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Самолет с вернувшимися из плена российскими военными приземлился на аэродроме Чкаловский

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Авиалайнер, на борту которого находились военнослужащие России, вернувшиеся из плена, приземлился на аэродроме Чкаловский в Подмосковье, сообщает ТАСС.

В канун Нового года на родину смогли возвратиться 82 бойца.

Как сообщили ранее в Министерстве обороны РФ, 31 декабря после переговоров с подконтрольной Украине территории вернули 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Отмечается, что освобожденных доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС. Они должны пройти лечение и реабилитацию в ведомственных медицинских учреждениях.

Вступил в силу указ об увеличении численности ВС России

Вступил в силу указ глава государства Владимира Путина №575 от 25 августа 2022 года об увеличении численности российских вооруженных сил.

Согласно документу, штатная численность устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, среди них — 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих.

Для реализации этого пункта указа Министерству обороны России планируется выделить бюджетные ассигнования из федерального бюджета.

Как заявил ранее глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу, для гарантированного выполнения задач по обеспечению безопасности государству необходимо довести общую численность военнослужащих Вооруженных сил страны до 1,5 миллиона, а число контрактников — до 695 тысяч человек. К концу этого года численность военнослужащих по контракту увеличится до 521 тысяч человек.

Также в числе мер по укреплению безопасности России предлагается поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года, а предельный — до 30 лет.

Военкор показал новогодний сухпаек для бойцов на передовой

Военный корреспондент Евгений Линин показал в Telegram новогодний сухпаек, который поступил на передовую для бойцов Вооруженных сил России.

Как следует из видео, в дополнение к стандартному индивидуальному рациону питания, праздничный набор включает в себя большее количество сладостей, от шоколада до джема, а также орехи и сухофрукты, кофе, батон колбасы.