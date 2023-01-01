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8 минут назад

Не оставили другого выбора: как страны Запада сделали неизбежным начало СВО

ТК «Звезда»

Завершающийся год уже навсегда войдет в историю, как год, когда Российская Федерация решила бросить вызов коллективному Западу. В этом году пришло жесткое, горькое, но необходимое осознание того, что нам необходимо с огнем и мечом защищать свои права. Нашей стране не оставили другого выбора.

Не оставили другого выбора: как страны Запада сделали неизбежным начало СВО
Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"ТРК ВС РФ "Звезда"

В прошлом декабре Россия предприняла последнюю попытку договориться. Москва выдвинула Западу ряд требований по обеспечению своей безопасности, но ее не услышали. Специальная операция началась не вдруг и не внезапно.

Удар на опережение был нанесен от осознания неизбежности грядущей драки. Схватка была неминуема. России пришлось бить первой. Не начни в этом году СВО, последствия были бы чудовищными.

Цели по освобождению Донецкой и Луганской областей, объявленные в первый же день спецоперации, остаются неизменными. Пока они не будут достигнуты, никаких переговоров между Москвой и Киевом быть не может.

Подробнее о том, почему боевые действия были неизбежны, смотрите в материале Виталия Акиньшина в программе «Главное с Ольгой Беловой».

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