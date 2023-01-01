Украинские военные выпустили две ракеты HIMARS по Чмыровке в ЛНР

ВС Украины выпустили две ракеты HIMARS по населённому пункту Чмыровка в Старобельском районе Луганской Народной Республики. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).