Украинские военные выпустили две ракеты HIMARS по Чмыровке в ЛНР

ВС Украины выпустили две ракеты HIMARS по населённому пункту Чмыровка в Старобельском районе Луганской Народной Республики. Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел. По населённому пункту Чмыровка (Старобельский район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — сказано в Telegram-канале представительства.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее в ведомстве сообщили, что украинские военные обстреляли населённый пункт Брянка в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS.
30 декабря в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что общий ущерб ЛНР и ДНР от обстрелов со стороны Украины превысил 228 млрд рублей.