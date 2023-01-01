КНДР впервые осуществила ракетный пуск в Новый год

Северная Корея, которая в настоящее время активно развивает свою ракетно-ядерную программу, впервые осуществила ракетный пуск в Новый год, сообщает ТАСС.

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Ранее Пхеньян не проводил такие испытания 31 декабря и 1 января. До 2022 года запуск в декабре был осуществлен однажды - 12 декабря 2012 года, когда с помощью ракеты-носителя был выполнен запуск искусственного спутника Земли «Кванмёнсон-3». Самым «ранним» пуском считается испытание гиперзвуковой ракеты, которое произошло 5 января прошлого года.

В КНДР сообщили, что в последний день 2022 года и в первый день 2023 года были произведены пуски из новой «сверхбольшой» реактивной системы залпового огня калибром 600 мм. Пусковые установки могут запускать тактические ядерные ракеты, в зоне поражения которых находятся территория всей вся Южной Кореи.

Северная Корея в прошлом году запустила рекордное количество ракет, осуществив 37 пусков баллистических и крылатых ракет. Всего было выпущено более 70 ракет.