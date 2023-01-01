Власти Херсона завили о поражении объекта критической инфраструктуры в городе

Город Херсон, который в настоящее время находится под контролем войск Украины, остался без электроснабжения, сообщил в Telegram назначенный Киевом начальник областной военной администрации Ярослав Янушевич.
По его словам, продолжаются интенсивные обстрелы объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города.
«При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети», – отметил чиновник.
Название объекта он не раскрыл.
Напомним, в новогоднюю ночь на всей территории Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 01:33 по московскому времени.
По данным официального ресурса по оповещению граждан Украины, воздушная тревога объявлена, в частности, в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Также оповещение сработало в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях.