Власти Херсона завили о поражении объекта критической инфраструктуры в городе

Город Херсон, который в настоящее время находится под контролем войск Украины, остался без электроснабжения, сообщил в Telegram назначенный Киевом начальник областной военной администрации Ярослав Янушевич.

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По его словам, продолжаются интенсивные обстрелы объекта критической инфраструктуры в Корабельном районе города.

«При первой возможности энергетики начнут восстанавливать электросети», – отметил чиновник.

Название объекта он не раскрыл.

Напомним, в новогоднюю ночь на всей территории Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 01:33 по московскому времени.