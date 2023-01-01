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17 минут назад

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

Елена Прошина

В новогоднюю ночь на всей территории Украине была объявлена воздушная тревога, сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса по оповещению.

Воздушную тревогу объявили по всей Украине
Фото: ТАССТАСС

Сигналы звучали во всех областях страны. Сообщения о воздушных тревогах начали поступать в 01:33 по московскому времени.

По данным официального ресурса по оповещению граждан Украины, воздушная тревога объявлена, в частности, в Киеве, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Также оповещение сработало в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областях.

31 декабря в Днепропетровске и Николаевской областях были зафиксированы взрывы, работала система противовоздушной обороны. В этих регионах и Одесской области также объявили воздушную тревогу.

На некоторых территориях начались экстренные отключения электроэнергии в ожидании воздушного удара.

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