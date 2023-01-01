Пентагон прокомментировал ракетные пуски КНДР

Военные Соединенных Штатов считают, что осуществленные Северной Кореей в течение последних суток ракетные запуски не представляли непосредственной угрозы для Америки или союзников, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Индо-Тихоокеанского командования Вооруженными силами США.

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В настоящее время Вашингтоном проводятся консультации с союзниками и партнерами. Согласно оценкам американских экспертов, пуски Пхеньяна не представляют непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и союзников. Согласно заявлению, данный запуск, как и три других, которые были осуществлены менее суток назад, «подчеркивают дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет».

«Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остается нерушимой», — следует из сообщения.

Ранее глава Министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, запущенная в ночь на 1 января северокорейская баллистическая ракета пролетела 350 километров при максимальной высоте в 100 километров. Она упала в Японском море у восточного побережья Корейского полуострова.