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29 минут назад

Пентагон прокомментировал ракетные пуски КНДР

Елена Прошина

Военные Соединенных Штатов считают, что осуществленные Северной Кореей в течение последних суток ракетные запуски не представляли непосредственной угрозы для Америки или союзников, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Индо-Тихоокеанского командования Вооруженными силами США.

Пентагон прокомментировал ракетные пуски КНДР
Фото: ТАССТАСС

В настоящее время Вашингтоном проводятся консультации с союзниками и партнерами. Согласно оценкам американских экспертов, пуски Пхеньяна не представляют непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и союзников. Согласно заявлению, данный запуск, как и три других, которые были осуществлены менее суток назад, «подчеркивают дестабилизирующее воздействие противоправных программ КНДР по разработке оружия массового уничтожения и баллистических ракет».

«Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остается нерушимой», — следует из сообщения.

Ранее глава Министерства обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, запущенная в ночь на 1 января северокорейская баллистическая ракета пролетела 350 километров при максимальной высоте в 100 километров. Она упала в Японском море у восточного побережья Корейского полуострова.

31 декабря Пхеньян запустил три баллистических ракеты малой дальности. Они тоже пролетели 350 километров при максимальной высоте 100 километров и упали в море у восточного побережья Корейского полуострова.

Армия,Ясукадзу Хамада,Пентагон,
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