Вступил в силу указ об увеличении численности ВС РФ

В России вступил в силу указ главы государства Владимира Путина №575 от 25 августа 2022 года об увеличении численности Вооруженных сил РФ, сообщает РИА Новости.

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Документ предполагает, что штатная численность ВС России устанавливается в количестве 2 миллиона 39 тысяч 758 человек, среди них – 1 миллион 150 тысяч 628 военнослужащих.

Для реализации этого планируется выделить бюджетные ассигнования из федерального бюджета России.

На итоговой коллеги Минобороны 21 декабря 2022 года глава военного ведомства России Сергей Шойгу заявил, что для гарантированного выполнения задач по обеспечению безопасности страны необходимо довести общую численность военнослужащих до 1,5 миллиона, а число контрактников должно вырасти до 695 тысяч человек. К концу 2023 года численность военнослужащих по контракту будет увеличена до 521 тысячи человек.

Как отмечалось на коллегии, в числе мер по укреплению безопасности России предлагается поэтапно увеличить возраст призыва на военную службу с 18 до 21 года, а предельный – до 30 лет.