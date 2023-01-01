Вступил в силу указ Путина об увеличении численности армии

1 января вступил в силу указ президента России об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ. Она устанавливается на отметке 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Владимир Путин подписал соответствующий указ в августе 2022-го. Накануне глава государства в новогоднем обращении подчеркнул, что российские военные, ополченцы и добровольцы сейчас сражаются в том числе за то, чтобы гарантии мира и безопасности для РФ были надёжно обеспечены.

Фото: РИА Новости РИА Новости

1 января 2023 года вступил в силу президентский указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил России, который Владимир Путин подписал ещё 25 августа 2022-го. Согласно документу, штатная численность ВС РФ устанавливается на отметке 2 039 758 человек (включая гражданских специалистов), в том числе 1 150 628 военнослужащих.

Видео дня

Показатель увеличивается на 137 тыс. человек (7,2%) за счёт наращивания числа военных. Правительству поручено выделить необходимые средства из федерального бюджета.

Прежняя штатная численность ВС РФ определялась указом президента от 17 ноября 2017 года, который вступил в силу с января 2018-го. Тогда показатель был установлен на уровне 1 902 758 человек, включая 1 013 628 военнослужащих. Штатная численность военных в вооружённых силах существенно не менялась с декабря 2008-го, когда её сократили с 1,13 млн до 1 млн человек.

В декабре 2022 года глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ число военных в вооружённых силах необходимо увеличить до 1,5 млн, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тыс.

В ходе итогового заседания коллегии Минобороны он уточнил, что к концу 2023 года планируется довести количество военнослужащих по контракту до 521 тыс. (с учётом замены в группировках войск мобилизованных россиян и комплектования новых формирований).

Путин поздравил россиян с Новым годом

В новогоднем обращении к россиянам Владимир Путин констатировал, что 2022 год стал периодом «поистине поворотных, судьбоносных событий», ставших рубежом, который закладывает основу «нашего общего будущего» и истинной независимости страны.

«За это сегодня мы и сражаемся, защищаем наших людей на наших же исторических территориях в новых субъектах Российской Федерации. Вместе строим и созидаем», — сказал президент.

«Это был год, который многое расставил по местам, чётко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия, показал, что нет выше силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отечеству», — добавил он.

Как отметил глава государства, западные элиты «годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях», но на деле Запад готовился к агрессии и сегодня «признаётся в этом уже не стесняясь». Путин продолжил, подчеркнув, что Украину и её народ цинично используют для ослабления и раскола России.

«Военнослужащие России, ополченцы, добровольцы сражаются сейчас за родную землю, за правду и справедливость, за то, чтобы гарантии мира и безопасности для России были надёжно обеспечены. Все они наши герои. Им сейчас труднее всего», — сказал президент.

В то же время Путин отметил, что РФ выстояла в объявленной ей санкционной войне благодаря тому, что россияне все вместе создали надёжный запас прочности.

«То, что мы сделали и делаем в этой сфере, всё это и направлено на укрепление нашего суверенитета в важнейшей области — в экономике», — пояснил глава государства.