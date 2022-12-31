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24 минуты назад

Пригожин решил встретить Новый год «по-настоящему» в ЛНР

Lenta.ruиещё 1

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что встречает Новый год в Луганской народной республике (ЛНР), чтобы быть рядом со своими бойцами и поддержать их, пишет РИА Новости.

Пригожин решил встретить Новый год «по-настоящему» в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он уточнил, что решил отпраздновать начало года с бойцами, Пригожин пожелал им удачи.

«Ребята здесь, поэтому с ними и надо встречать Новый год. В Питере — пластиковые елочки, а здесь все — по-настоящему», — подчеркнул он.

Также Пригожин посетил украинских военнопленных. Они рассказали ему, что мечтают о мире между Россией и Украиной.

Ранее он ответил на заявление координатора по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби о том, что КНДР осуществляет поставки оружия для России. Пригожин опроверг поставки КНДР оружия для ЧВК «Вагнер» и отметил, что Кирби «делает достаточно много заявлений, основанных на домыслах».

Армия,Джон Кирби,Евгений Пригожин,
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