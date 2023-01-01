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24 минуты назад

Американский офицер Дэвис заявил, что Байден проигнорировал главную просьбу Зеленского

Газета.Ruиещё 4

Президент США Джо Байден промолчал, глава Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон просил его предоставить украинским Вооруженным силам как можно больше оружия и бронетехники. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.

Офицер Дэвис: Байден проигнорировал главную просьбу Зеленского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, показательно то, что американский лидер ничего не сказал об отправке более чем одной батареи системы противовоздушной обороны Patriot, о каких-либо поставках танков, бронетранспортеров и сотен артиллерийских орудий.

Дэвис отметил, что действия Вашингтона и его союзников по НАТО говорят о том, что в ситуации с Киевом они стремятся не допустить прямого столкновения с Москвой.

Подполковник в отставке подчеркнул, что это правильный образ действий, и похвалил «обдуманную сдержанность» Белого дома.

Ранее заслуженный научный сотрудник по стратегическим исследованиям Американского совета по внешней политике Виктория Коутс написала в своей статье для издания 19FortyFive, что президент Украины Владимир Зеленский не мог отказаться от приглашения американского коллеги Джо Байдена приехать в США.

Генсек НАТО обратился с призывом к Западу по ситуации на Украине

По ее словам, у Зеленского не было выбора, а целью его визита в Вашингтон было не укрепление поддержки Киеву, а решение внутриполитических проблем.

Армия,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,
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