Минобороны: призванные осенью не будут привлекаться к участию в спецоперации

Граждан, призванных на службу осенью 2022 года, не будут привлекать к участию в спецоперации. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в своем официальном Telegram-канале.

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В ведомстве подчеркнули, что осенний призыв граждан на военную службу 2022 года завершен. В общей сложности, в ВС РФ, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тыс. человек.

По данным Минобороны, все призывники были обеспечены соответствующей повседневной формой одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета.

Большинство призывников зачислены в учебные соединения и воинские части. В течение пяти месяцев они будут осваивать современную военную технику, получать специальности. Затем их направят в войска.