Шойгу и Герасимов дали Путину пояснения во время его визита в штаб ЮВО

Глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС России, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов сопровождали Путина во время посещения им штаба Южного военного округа. Об этом пишет РИА «Новости».

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В частности, военачальники рассказали главе государства, кто из военнослужащих является добровольцем.

Путин пообщался с одним из бойцов, добровольно отправившихся в зону проведения СВО. В беседе глава государства отметил, что слышал об Александре добрые слова от офицеров.