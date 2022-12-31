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24 минуты назад

Шойгу и Герасимов дали Путину пояснения во время его визита в штаб ЮВО

Илья Родин

Глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС России, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов сопровождали Путина во время посещения им штаба Южного военного округа. Об этом пишет РИА «Новости».

Шойгу и Герасимов дали Путину пояснения во время его визита в штаб ЮВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, военачальники рассказали главе государства, кто из военнослужащих является добровольцем.

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Путин пообщался с одним из бойцов, добровольно отправившихся в зону проведения СВО. В беседе глава государства отметил, что слышал об Александре добрые слова от офицеров.

Ранее президент России призвал жителей страны бороться и не сдаваться также, как делают это участники спецоперации.

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