82 российских военных вернулись из украинского плена

В Россию вернулись 82 военнослужащих, освобожденных из плена после переговоров с киевским режимом. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
«31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - сказано в сообщении.
Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных военнослужащих в Москву. Они пройдут реабилитацию, получат необходимую медицинскую и психологическую помощь.
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