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33 минуты назад

82 российских военных вернулись из украинского плена

Майк Габриелян

В Россию вернулись 82 военнослужащих, освобожденных из плена после переговоров с киевским режимом. Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

82 российских военных вернулись из украинского плена
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

«31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», - сказано в сообщении.

Военно-транспортные самолеты доставят освобожденных военнослужащих в Москву. Они пройдут реабилитацию, получат необходимую медицинскую и психологическую помощь.

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Ранее украинский военный, попавший в российский плен, раскрыл истинное отношение командования ВСУ к своим бойцам.

Армия,Минобороны России,
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