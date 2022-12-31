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17 минут назад

Минобороны России сообщило о двух сбитых украинских Ми-8

Алиса Селезнёва

Российские истребители на территории ДНР сбили два украинских военных вертолета Ми-8. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

Минобороны России сообщило о двух сбитых украинских Ми-8
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, украинские вертолеты были сбиты в районах населенных пунктов Нововасильевка и Новоэкономическое.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки также уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бараниковка Луганской Народной Республики, Кирилловка, Вольное, Червоная Диброва, Володино Донецкой народной республики, Васильевка Запорожской области и Константиновка Херсонской области», - пояснили в пресс-службе.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу в своем новогоднем поздравлении заявил о неотвратимости победы российских военнослужащих.

Армия,СВО,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Минобороны России,
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