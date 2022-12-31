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31 минуту назад

Стало известно о прорыве обороны ВСУ в Артемовске

Lenta.ru

Российские десантники и бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске и зашли в город. Об этом сообщает издание «Военное дело», ссылаясь на собственные источники.

Стало известно о прорыве обороны ВСУ в Артемовске
Фото: Libkos / АРLibkos / АР

По данным издания, подразделения Воздушно-десантных войск РФ и отряды ЧВК «Вагнер» зашли в Артемовск с южной стороны. Кроме того, «вагнеровцы» прорвались в Клещеевку к югу от города.

«Ряд источников сообщили, что бойцам ЧВК "Вагнер" были выделены несколько новейших танков Т-90М «Прорыв». Боевые машины уже доставлены и участвуют в боях за Артемовск», — сообщает «Военное дело».

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