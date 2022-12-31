Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что приобретенная у России система ПВО С-400 не несет никому угрозы и будет применена только для отражения нападения.
"Мы говорим Западу, что от С-400 ни для кого не исходит угроза. Она не является элементом угроз и не будет применена, за исключением случаев, когда кто-то решит использовать против Турции ракеты или направит для нападения на нее самолет", - сказал министр, отвечая в субботу на вопрос газеты Sözcü.
Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщал, что контракт на поставки систем выполнен.
Вслед за покупкой Турцией С-400 США исключили ее из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.