"Мы говорим Западу, что от С-400 ни для кого не исходит угроза. Она не является элементом угроз и не будет применена, за исключением случаев, когда кто-то решит использовать против Турции ракеты или направит для нападения на нее самолет", - сказал министр, отвечая в субботу на вопрос газеты Sözcü.