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31 минуту назад

В Турции заявили, что приобретенная у России С-400 не несет никому угрозы

ТАСС

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что приобретенная у России система ПВО С-400 не несет никому угрозы и будет применена только для отражения нападения.

"Мы говорим Западу, что от С-400 ни для кого не исходит угроза. Она не является элементом угроз и не будет применена, за исключением случаев, когда кто-то решит использовать против Турции ракеты или направит для нападения на нее самолет", - сказал министр, отвечая в субботу на вопрос газеты Sözcü.

Турция приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщал, что контракт на поставки систем выполнен.

В Турции назвали Россию обманщицей

Вслед за покупкой Турцией С-400 США исключили ее из программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

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