Рогозин ответил на угрозы главы Минобороны Украины Резникова

Экс-глава корпорации "Роскосмос", руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале отреагировал на обращение главы Минобороны Украины Алексея Резникова к россиянам обещанием "брать Киев".
Рогозин назвал обращение Резникова "наглым" и "вызывающим".
"В конце своего выступления Резников совершает ошибку. Ненависть к русским и России, переваливающие через край эмоции привели к тому, что министр обороны Украины в этом спиче не смог удержаться от запугивания всех россиян неминуемой расплатой. В этом усматриваю явную недооценку наших соотечественников", - отметил он.
Рогозин указал, что "безнаказанные обстрелы Донецка", "отсутствие продвижения" ВС РФ на фронте, "еще ожидаемое, но не состоявшееся насыщение фронта современным оружием и боеприпасами" - "создает иллюзию" у Киева, что ему перед Новым годом "позволительно делать подобные заявления". При этом руководитель центра "Царские волки" подчеркнул, что эту "справедливую войну" нужно заканчивать.
"Победой заканчивать. И она закончится нашей победой, здесь также иллюзий быть не должно. А что касается Киева, где сидят все эти Резниковы, его будем брать", - заключил Рогозин.
Ранее Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсети "ВКонтакте" первое фото после операции, отметив, что "всегда побеждает тот, кто готов идти до конца".