Рогозин ответил на угрозы главы Минобороны Украины Резникова

"В конце своего выступления Резников совершает ошибку. Ненависть к русским и России, переваливающие через край эмоции привели к тому, что министр обороны Украины в этом спиче не смог удержаться от запугивания всех россиян неминуемой расплатой. В этом усматриваю явную недооценку наших соотечественников", - отметил он.