В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
28 минут назад

Рогозин ответил на обращение главы МО Украины к россиянам обещанием "брать Киев"

Газета.Ruиещё 1

Экс-глава корпорации "Роскосмос", руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале отреагировал на обращение главы Минобороны Украины Алексея Резникова к россиянам обещанием "брать Киев".

Рогозин ответил на угрозы главы Минобороны Украины Резникова
Фото: Телеграм-канал «РИА Новости»Телеграм-канал «РИА Новости»

Рогозин назвал обращение Резникова "наглым" и "вызывающим".

"В конце своего выступления Резников совершает ошибку. Ненависть к русским и России, переваливающие через край эмоции привели к тому, что министр обороны Украины в этом спиче не смог удержаться от запугивания всех россиян неминуемой расплатой. В этом усматриваю явную недооценку наших соотечественников", - отметил он.

Рогозин указал, что "безнаказанные обстрелы Донецка", "отсутствие продвижения" ВС РФ на фронте, "еще ожидаемое, но не состоявшееся насыщение фронта современным оружием и боеприпасами" - "создает иллюзию" у Киева, что ему перед Новым годом "позволительно делать подобные заявления". При этом руководитель центра "Царские волки" подчеркнул, что эту "справедливую войну" нужно заканчивать.

"Победой заканчивать. И она закончится нашей победой, здесь также иллюзий быть не должно. А что касается Киева, где сидят все эти Резниковы, его будем брать", - заключил Рогозин.

Ранее Дмитрий Рогозин опубликовал в соцсети "ВКонтакте" первое фото после операции, отметив, что "всегда побеждает тот, кто готов идти до конца".

Армия,Алексей Резников,Дмитрий Рогозин,Верховный суд,Роскосмос,
38
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители