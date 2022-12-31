Польский генерал рассказал о перспективах конфликта на Украине

Бывший заместитель главы Генерального штаба Войска польского генерал Леон Коморницкий в беседе с Польским агенством печати рассказал о перспективах конфликта на Украине. Об этом сообщает Bankier.

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«Оно не наступит в 2023 году, возможно — в 2024-м», — высказался генерал о завершении украинского конфликта.

Как заявил Коморницкий, 2023 год станет решающим и судьбоносным в плане будущего Украины. В то же время ход конфликта и действия Киева будут все больше зависеть от поставок западных вооружений. Он подчеркнул, что суммы, которые США тратят на украинский конфликт, свидетельствуют о том, что он явно не близок к концу. Поэтому всем нужно быть к этому готовыми, в том числе Польше, предупредил генерал.

Одновременно Коморницкий отметил, что в 2023 году могут появиться «определенные симптомы», свидетельствующие о том, что стороны конфликта станут склоняться к его конфликта. Это будет наиболее вероятно в случае, если такие ожидания будут разделять США и Китай. Генерал объяснил, что сегодня Украине прежде всего нужно вооружение, с помощью которого она была бы в состоянии нанести удар по России уже на ее территории.

«Это ракеты большой дальности типа «земля — земля», которых Украина до сих пор не получила и благодаря которым возможно наносить удары по противнику дальностью до 500 километров», — пояснил он. По мнению Коморницкого, без этого победа Украины невозможна.