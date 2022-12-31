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13 минут назад

СМИ рассказали о смене тактики ВС России на Украине

Елена Прошина

Вооруженные силы Российской Федерации стали применять в ходе боевых действий на Украине новую тактику. Этот шаг позволил наносить инфраструктуре противника максимально эффективные удары. С таким утверждением выступил военный аналитик, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью «МК».

СМИ рассказали о смене тактики ВС России на Украине
Фото: РамблерРамблер

Он рассказал, что до настоящего момента российские военнослужащие для обстрела использовали ракеты «Калибр, а позже применяли дроны-камикадзе типа «Герань». Теперь они изменили подход и посылают беспилотники вместе с основной массой ракет. Дроны двигаются впереди и отвлекают систему противовоздушной обороны на себя. Поэтому противник тратит ракеты на дешевые беспилотники, а ракеты достигают своей цели, пояснил аналитик.

Кнутов заявил, что изменение состава средств нападения и смена тактики позволили российской армии уничтожить четыре дивизиона ПВО ВСУ, а также нанести по инфраструктуре Украины максимально эффективные удары.

Аналитик указал, что кроме беспилотников в ударной группе есть ракеты Х-31П и Х-58. Они наводятся по лучу радаров противоракетных систем Украины С-300 и «Бук» и в результате полностью «ослепляют» или даже уничтожают их.

«У нас очень современное оружие». На Украине допустили вторжение в Россию

Армия,Юрий Кнутов,Верховный суд,
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